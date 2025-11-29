A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE COMPLANARE DI PIACENZA ED ENTRATA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO

Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa, per chi proviene da Bologna, l’immissione sulla Complanare di Piacenza (R49), verso Piacenza e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud;

-dalle 23:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Lodi;

verso Bologna: Basso Lodigiano.