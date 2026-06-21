A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A58 TEEM VERSO AGRATE

Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, nelle due notti di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, con orario 22:00-5:00, saranno chiusi, per chi proviene da Bologna e da Milano, i Rami di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM). In alternativa, uscire a Melegnano, percorrere la viabilità ordinaria: SP40 e SS9 ed entrare in A58 alla stazione Vizzolo Predabissi.