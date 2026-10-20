A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA E AREE DI SERVIZIO SAN ZENONE OVEST E SAN ZENONE EST

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate.

In alternativa, anticipare l’uscita in A1 a Melegnano, percorrere la viabilità ordinaria: SP40 e SS9 via Emilia ed entrare in A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi.

In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna, uscire a Lodi e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A58;

-dalle 22:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, saranno chiuse le aree di servizio “San Zenone ovest” e San Zenone est”, situate nel tratto compreso tra Milano sud e Lodi, rispettivamente verso Bologna e in direzione Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.