A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 25 e martedì 26 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate.
In alternativa si consiglia proseguire sulla A1, verso Milano, uscire a Binasco e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi immettersi sulla A58, in direzione Agrate.