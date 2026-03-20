A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto, saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Bologna, i rami di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario 22:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 marzo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita a Melegnano, percorrere la SP40 verso Melegnano, la SS9 via Emilia ed entrare in A58 TEEM attraverso la stazione di Vizzolo Predabissi.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Lodi, percorrere la SP235 verso Lodi e la SS9 via Emilia in direzione Milano ed entrare in A58 TEEM attraverso la stazione di Vizzolo Predabissi;

per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, percorrere la SP235 verso Lodi, la SS9 via Emilia in direzione Milano ed entrare in A58 TEEM attraverso la stazione di Vizzolo Predabissi.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire allo svincolo di Binasco, percorrere la SP40 verso Melegnano, la SS9 via Emilia in direzione Lodi ed entrare in A58 TEEM attraverso la stazione di Vizzolo Predabissi.