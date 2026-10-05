A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A58 TEEM, MELEGNANO, LODI E AREA DI SERVIZIO SAN ZENONE EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A58 TEEM, MELEGNANO, LODI E AREA DI SERVIZIO SAN ZENONE EST
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate.
In alternativa, anticipare l’uscita a Melegnano, percorrere la SP40 e la SS9 via Emilia ed entrare in A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Lodi e rientrare dalla stessa stazione verso Milano e immettersi sulla A58 TEEM;
-sarà chiusa l’entrata di Melegnano, verso Milano.
In alternativa, entrare a San Giuliano Milanese, sulla stessa A1 o allo svincolo via Emilia/Poasco/San Donato, sull’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto;
-sarà chiusa l’uscita di Lodi, per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Casalpusterlengo oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a Melegnano Binasco;
-sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone est”, situata nel tratto compreso tra Lodi e Milano sud, verso Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.