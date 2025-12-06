A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A50 TANGENZIALE OVEST

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Bologna, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre;

-dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 13 dicembre.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per A50 ed entrare sulla A50 Tangenziale ovest allo svincolo di Val Tidone.