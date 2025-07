A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A30 CASERTA-SALERNO

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 luglio;

-nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e uscire allo svincolo di Pomigliano Villa Literno, per poi immettersi sulla SS7 bis verso Pomigliano D’Arco/Nola ed entrare in A30 alla stazione di Nola, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Salerno.