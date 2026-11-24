A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A24 ROMA-TERAMO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A24 ROMA-TERAMO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Teramo;
-saranno chiusi, per chi proviene da Napoli, i Rami di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma e Teramo. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Firenze verso Teramo, percorrere la D18 Diramazione Roma nord, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) ed entrare in A24 in direzione Teramo;
da Napoli verso Roma, percorrere la D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul G.R.A.
In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma;
da Napoli verso Teramo, percorrere la D19 Diramazione Roma sud, immettersi sul G.R.A. ed entrare in A24 in direzione Teramo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.