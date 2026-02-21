A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A24 ROMA-TERAMO

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione del viadotto “Freghizia 2” e di un sottopasso, nelle quattro notti di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma e Teramo.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari

verso Roma: superata la stazione di Valmontone, immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud e proseguire sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare);

verso Teramo: superata la stazione di Valmontone, immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud, proseguire sul G.R.A. e quindi entrare in A24 verso Teramo.