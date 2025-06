A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A24

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del viadotto “Corcolle 2”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 4 E GIOVEDI’ 5 GIUGNO, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma.

In alternativa si consiglia di percorrere la D19 Diramazione Roma sud, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e quindi sulla A24, verso Roma est; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Tivoli/Teramo, uscire a Tivoli, al km 12+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma;

-sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma.

In alternativa si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma nord e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare); in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Tivoli/Teramo, uscire a Tivoli, al km 12+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 6:00 DI SABATO 7 GIUGNO

-sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma.

In alternativa si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma nord e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare); in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Tivoli/Teramo, uscire a Tivoli, al km 12+600 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.