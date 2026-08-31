A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A15 PARMA-LA SPEZIA E IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49)
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A15 PARMA-LA SPEZIA E IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49)
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di martedì 1 e mercoledì 2 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia, verso la Spezia.
Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla D16 Sissa Trecasali, verso Sissa Trecasali.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12 verso Fidenza, SS9 via Emilia verso Ponte Taro ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Parma, percorrere la SS9 via Emilia verso Ponte Taro ed entrare in A15 a Parma ovest;
-dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso la stazione di Piacenza sud, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R verso Fiorenzuola e la SS9 via Emilia in direzione Piacenza.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi uscire a Piacenza sud;
verso la A21, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R verso Fiorenzuola, la SS9 via Emilia in direzione Piacenza e l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza, per entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o in direzione Brescia.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.