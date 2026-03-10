A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11, USCITA STAZIONE FIRENZE NORD E ADS BISENZIO EST A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11, USCITA STAZIONE FIRENZE NORD E ADS BISENZIO EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1
Roma, 10 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A11 Firenze-Pisa nord, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.
In alternativa, uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est;
-sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Scandicci.
Sulla A11 Firenze-Pisa nord:
-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
In alternativa, uscire alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 alla stazione di Calenzano.
Si precisa che, dalle 21:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Bisenzio est”, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e Firenze nord, verso Bologna.