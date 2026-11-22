A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD

Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, saranno chiusi, per chi proviene da Bologna e da Roma, il Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire in A1 a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est, in direzione Pisa;

-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire in A1 a Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.