A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 a Prato est, verso Pisa;

-nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 21:00-6:00, saranno chiusi, per chi proviene da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze e in direzione Pisa, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa, chi è diretto verso Firenze ovest, potrà uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto, mentre chi è diretto verso Pisa, potrà uscire a Calenzano, al km 278+100 della A1 ed entrare in A11 a Prato est.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.