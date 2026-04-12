A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD
Roma, 12 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 aprile;
-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile.
In alternativa si sconsiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.