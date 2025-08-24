A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO PISA
Roma, 24 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1, per rientrare dalla stessa stazione seguendo le indicazioni per A11/Pisa.