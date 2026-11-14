A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa, uscire alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.