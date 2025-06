A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD

Roma, 1 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, con orario 21:00-6:30, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest.

In alternativa si consiglia di uscire in A1 a Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro /Aeroporto.