A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 FIRENZE-PISA NORD
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.
In alternativa, uscire in A1 alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est, verso Pisa;
-dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 dicembre, saranno chiusi, per chi proviene da Bologna e da Roma, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest/Peretola.
In alternativa, uscire in A1 alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.