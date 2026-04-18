A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 E STAZIONE DI FIRENZE NORD. A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 E STAZIONE DI FIRENZE NORD. A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A1
Roma, 18 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 22 APRILE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-saranno chiusi, per chi proviene da Roma, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze e in direzione Pisa.
In alternativa, chi è diretto verso Firenze ovest potrà uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare alla stessa stazione in direzione Roma, mentre, chi è diretto verso Pisa, potrà uscire a Calenzano ed entrare in A11 a Prato est;
-sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma e da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 23 APRILE
Sulla A11 Firenze-Pisa nord:
-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare alla stessa stazione in direzione Roma.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 24 APRILE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest.
In alternativa, uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.