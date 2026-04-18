A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11 E STAZIONE DI FIRENZE NORD. A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A1

Roma, 18 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 22 APRILE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-saranno chiusi, per chi proviene da Roma, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze e in direzione Pisa.

In alternativa, chi è diretto verso Firenze ovest potrà uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare alla stessa stazione in direzione Roma, mentre, chi è diretto verso Pisa, potrà uscire a Calenzano ed entrare in A11 a Prato est;

-sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma e da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 23 APRILE

Sulla A11 Firenze-Pisa nord:

-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare alla stessa stazione in direzione Roma.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 24 APRILE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest.

In alternativa, uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.