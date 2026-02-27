A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IIMMISSIONE SULLA A22 BRENNERO-MODENA
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600, percorrere la viabilità ordinaria: via Virgilio, SS9 fino all’uscita 11, SP413, SP13 via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.