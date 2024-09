A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE FIORENZUOLA, BASSO LODIGIANO E PARMA

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza sud o di Fidenza;

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo;

in entrata verso Bologna, per i veicoli leggeri: Piacenza sud, sulla stessa A1, o Piacenza ovest sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per poi immettersi sulla A1 verso Bologna; per i veicoli pesanti con massa superiore a 35 quintali, in considerazione della limitazione in peso sul ponte sul fiume Po, nel Comune di Piacenza, entrare alla stazione di Casalpusterlengo;

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.