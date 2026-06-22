A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 giugno;
-dalle 23:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno.
In alternativa si consiglia di entrare a Melegnano o a Binasco.