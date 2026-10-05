A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONI DI FERENTINO E ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONI DI FERENTINO E ANAGNI
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in entrata verso Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Frosinone;
-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.