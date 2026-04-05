A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VALMONTONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VALMONTONE
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Valmontone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro;
-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile in entrata verso Roma/Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro.