A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VALDARNO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VALDARNO
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.