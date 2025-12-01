A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre;

-dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 dicembre.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Reggio Emilia;

verso Milano: Parma.