A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PONTECORVO E AREA DI SERVIZIO CASILINA OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PONTECORVO E AREA DI SERVIZIO CASILINA OVEST
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cassino;
-sarà chiusa l’area di servizio “Casilina ovest”, situata nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino, verso Napoli.