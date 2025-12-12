A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ORTE
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Orte, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Roma: Magliano Sabina;
verso Firenze: Attigliano;
-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina.