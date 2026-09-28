A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ORTE
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre;
-dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.