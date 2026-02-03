A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ORTE
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione di sistemi di monitoraggio idraulico, nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Attigliano.
Si ricorda che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio di Bomarzo.