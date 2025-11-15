A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 15 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del “ponte Fiume Panaro”, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 novembre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22.00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Valsamoggia;

verso Milano: Modena nord.