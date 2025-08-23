A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “sul fiume Panaro”, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Bologna: Valsamoggia;

-verso Milano: Modena nord.