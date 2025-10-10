A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Bologna: Modena sud;

-verso Milano; Reggio Emilia.

In ulteriore alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.