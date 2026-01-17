A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento cavalcavia “SS9 via Emilia”, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Reggio Emilia;

verso Bologna: Modena sud.