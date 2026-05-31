A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FROSINONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FROSINONE
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del ponte “su Fosso Cenica”, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Roma, nei seguenti giorni e orari:
-nelle tre notti di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 22:00-6:00;
-dalle 23:00 di sabato 6 alle 6:00 di domenica 7 giugno.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.