A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze Impruneta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.