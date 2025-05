A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FIORENZUOLA

D21 DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA: CHIUSURE NOTTURE IMMISSIONE A1

Roma, 22 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, per consentire lavori di manutenzione giunti del viadotto Arda, nelle tre notti di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Piacenza sud;

verso Bologna: Fidenza.

Sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola:

-sarà chiusa, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, l’immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 verso la SS9/SS9 bis verso Parma ed entrare in A1 alla stazione di Fidenza, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.