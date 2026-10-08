A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 8 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Orvieto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di venerdì 9, fino alla riapertura della stessa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.