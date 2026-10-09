A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto, nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.