A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “su fosso Sacco” e “SS Casilina”, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma, nei seguenti giorni e orari: -nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 22:00-5:00;

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone.