A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO

Roma, 26 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 29 e di martedì 30 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Lodi;

verso Bologna: Basso Lodigiano.