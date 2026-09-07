A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Basso Lodigiano;
verso Milano: Lodi.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.