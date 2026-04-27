A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 27 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casalpusterlengo, sulla stessa A1, di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) o alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.