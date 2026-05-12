A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Casalpusterlengo;
verso Bologna, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.