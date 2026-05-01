A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Casalpusterlengo;
verso Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), memtre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.