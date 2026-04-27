A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 27 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;

in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Casalpusterlengo, sulla stessa A1, in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.