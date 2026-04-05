A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI AREZZO E USCITA STAZIONE DI VALDARNO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI AREZZO E USCITA STAZIONE DI VALDARNO
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Firenze, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valdarno;
-sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per chi proviene da Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Incisa Reggello.