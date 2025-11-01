A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI AREZZO
Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Roma, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di martedì 4 e mercoledì 5 novembre, con orario 22:00-6:00;
-dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino.